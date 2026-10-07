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В Москву прибыл политик, которого Путин считает подходящим переговорщиком от ЕС

В Москву прибыл политик, которого Путин считает подходящим переговорщиком от ЕС

С неофициальным визитом, связанным с бизнес-деятельностью, в Москву прибыл политик, которого российский президент Владимир Путин считает наиболее подходящим переговорщиком от ЕС.

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