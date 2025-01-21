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Царьград

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ЧП на Кубани: выбросы мазута в Азовское море из-за аварии с танкерами

ЧП на Кубани: выбросы мазута в Азовское море из-за аварии с танкерами

На побережье Азовского моря, в регионе Кубани, случилась авария с танкерами, что привело к выбросам мазута.

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