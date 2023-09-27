Пашинян клюнул на "приманку", подарив Азербайджану новые возможности

Глава армянского правительства стал действовать согласно западной методичке, из-за чего республика может потерять контроль над СюникомПолитолог Александр Искандарян уверен, что западные страны смотрят на Армению сквозь призму напряжённых отношений с Россией.
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