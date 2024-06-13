Покруче «зелёной феи»: как в США производят вино из…каннабиса

Зелёное вино из каннабиса. Исключительно в медицинских целях. Вам когда-нибудь доводилось пробовать абсент? Если знакомство и состоялось, вряд ли это было то самое легендарное зелье, которое кружило голову Полю Верлену и Артюру Рембо или подстёгивало творческое безумие Ван Гога на написание «Звёздной ночи».