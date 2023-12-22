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Добрый Мир

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"Посланник" не за горами - Минобороны анонсирует новый самолёт для Дальней авиации.

"Посланник" не за горами - Минобороны анонсирует новый самолёт для Дальней авиации.

Вчера 13K прочитали На фоне успехов американской программы создания новейшего бомбардировщика В-21 "Райдер", затишье по поводу нашего аналога в лице ПАК ДА, известного также как "Посланник", не внушало доверия.

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