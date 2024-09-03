«Если бы вышел из той электрички, сейчас бы с вами не разговаривал». Интервью легенды РПЛ

Роман Шаронов побывал со сборной России на двух чемпионатах Европы.Роман Шаронов — легенда «Рубина». В 2019-м он успел поработать главным тренером казанской команды, а летом 2022-го возглавил хабаровский СКА.
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