Сбербанк снижает ставки по вкладам

Сбербанк анонсировал снижение ставок по двум популярным вкладам с 11 апреля. Максимальная ставка для обычных клиентов составит 20% годовых, что на 1 процентный пункт меньше текущих условий, передают СМИ сообщения представителей кредитно-финансовой организации.