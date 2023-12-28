В Севастополе появилось новое общественное пространство

В Севастополе, на улице Степаняна, 7 открылся новый сквер, который построили в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — севастопольцы в прошлом году проголосовали за объект, и этой весной начались работы.