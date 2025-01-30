Требуется Сталин. И Молотов

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Александр Батт

Империю и СССР развалили коммунисты. Смотрите по ДАТАМ: - 18(31) декабря 1917 года независимость Финляндии была признана советским правительством. - Россия признала Польскую республику самостоятельным государством после подписания Рижского договора 18 марта 1921 года. - 18 ноября 1918 года — провозглашение независимости Латвии. - В июле 1920 г. правительство РСФСР признало независимость Литвы. - 2 февраля 1920 года между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Эстонской Республикой был заключён Тартуский мирный договор, которым обе стороны официально признали друг друга. - Беловежские соглашения по развалу СССР 7 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская Пуща) Борис Ельцин (РСФСР), Станислав Шушкевич (Белоруссия), Леонид Кравчук (Украина). - Отставка Горбачева 25 декабря 1991 года.