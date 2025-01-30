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  • Александр Батт
    Сторонники коммунистов и советской власти, как правило, грубы и агрессивны. Это доказывает, что аргументов у них нет....Требуется Сталин....
  • Александр Батт
    Империю и СССР развалили коммунисты. Смотрите по ДАТАМ: - 18(31) декабря 1917 года независимость Финляндии была призн...Требуется Сталин....
  • Александр Батт
    Идите  к нам, в создаваемую Монархическую партию. Подробности на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.Требуется Сталин....

Требуется Сталин. И Молотов

Требуется Сталин. И Молотов

Любые исторические аналогии хромают, но определённый параллелизм событий 2025 года с 1939-м проявляется.

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Комментарии
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Александр Батт
Идите  к нам, в создаваемую Монархическую партию. Подробности на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
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11 мин.
Александр Батт
Империю и СССР развалили коммунисты. Смотрите по ДАТАМ: - 18(31) декабря 1917 года независимость Финляндии была признана советским правительством. - Россия признала Польскую республику самостоятельным государством после подписания Рижского договора 18 марта 1921 года. - 18 ноября 1918 года — провозглашение независимости Латвии. - В июле 1920 г. правительство РСФСР признало независимость Литвы. - 2 февраля 1920 года между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Эстонской Республикой был заключён Тартуский мирный договор, которым обе стороны официально признали друг друга. - Беловежские соглашения по развалу СССР 7 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская Пуща) Борис Ельцин (РСФСР), Станислав Шушкевич (Белоруссия), Леонид Кравчук (Украина). - Отставка Горбачева 25 декабря 1991 года.
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9 мин.
Александр Батт
Сторонники коммунистов и советской власти, как правило, грубы и агрессивны. Это доказывает, что аргументов у них нет. И власть коммунистам доверять нельзя.
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5 мин.
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