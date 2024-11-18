«Сочи» планирует создать вторую команду. Клуб хочет, чтобы игроки получали практику в дубле, а не уходили в аренду

Южане хотят, чтобы игроки получали практику в дубле, а не уходили в аренду, сообщает Legalbet. Ожидается, что «Сочи-2» будет выступать в зоне «Юг» LEON Второй лиги Б, а команду может возглавить тренер молодежки «Сочи» Кирилл Гашичев.