Госавтоинспекция проводит в Петербурге и Ленобласти декаду безопасного дорожного движения

Особое внимание уделяется соблюдению правил перевозки детей В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стартовала декада безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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