В Белом доме не увидели готовности РФ к переговорам по конфликту на Украине

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга сообщил о том, что Соединенные Штаты Америки пока не увидели намерения Российской Федерации проводить мирные переговоры по украинскому конфликту.
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