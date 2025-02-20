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20.02.25==Почему Церковь крестит младенцев, которые не могут иметь сознательной веры?

20.02.25==Почему Церковь крестит младенцев, которые не могут иметь сознательной веры?

Критики церковной практики крещения младенцев чаще всего ссылаются на следующее место Священного Писания: кто будет веровать и креститься, спасен будет (Мк 16:16), подчеркивая, что крещению должна предшествовать вера.

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