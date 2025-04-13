Василий Вакаров: Кого принесут в жертву? Тайная битва за АО «Украина» и фигура Ермака в эпицентре геополитического скандала

Почему в Киеве ищут «крайнего»? Андрей Ермак — «тень Зеленского» или пешка в руках олигархов? Почему Запад молчит о сделках с украинскими ресурсами? Если отвлечься от отвлекающих факторов и не обращать внимания на несущественные данные социологических опросов, то можно заметить одну важную тенденцию: на Украине идёт поиск виновных в военных неудачах.