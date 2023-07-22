Что, курва, правда глаза колет?

Одно то, что поганые и вонючие ляхи снесли сотни памятников освободителям и поставили новодел как русский солдат насилует беременную пшечку... уже основание для уничтожения кичливых ляхов

Тим Ски

Пся крэв решила получить звездюлей? Ах, забыли как А..Невский вас топил. Так это когда было! Сейчас - проще. Бах, и голое поле. От слова "вообще".Поляки, одумайтесь. Вам, это надо?