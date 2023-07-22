Медвежий угол

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Что, курва, правда глаза колет?

Что, курва, правда глаза колет?

Посла России в Польше вызовут в МИД республики из-за слов президента России Владимира Путина о роли Советского Союза и Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.

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Леонид Руси
Одно то, что поганые и вонючие ляхи снесли сотни памятников освободителям и поставили новодел как русский солдат насилует беременную пшечку... уже основание для уничтожения кичливых ляхов
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