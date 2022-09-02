В Усть-Катаве Челябинской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли жизнь мужчине

Вчера около 23 часов в дежурную часть полиции Усть-Катава Челябинской области поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Куйбышева слышны крики о помощи.
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