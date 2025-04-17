Россиянам посоветовали внимательно относиться к размытым фразам в квитанциях ЖКХ

Об этом сообщил Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT о принципах начисления в платёжном документе за жилищно-коммунальные услуги и на что нужно особо обратить внимание.
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