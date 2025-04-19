Додик заявил, что британские военные готовили его убийство при задержании

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что в БиГ из Великобритании были переброшены военные, которые должны были его убить под предлогом оказания сопротивления при задержании.
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