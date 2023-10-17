"Народ-жертва превратился в народ-палач": Малофеев о чудовищном преступлении Израиля

Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа. Число жертв атаки идёт на сотни человек. "Народ-жертва превратился в народ-палач", - прокомментировал ситуацию учредитель телеканала Царьград - Константин Малофеев.
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