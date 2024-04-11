В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

Следственным подразделением отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летней местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
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