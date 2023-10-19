Не менее 2 дворовых территорий благоустроят по программе "1000 дворов" в ЕАО в 2024 году

Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
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