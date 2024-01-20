Почему главу узбекского землячества в Москве Усмана Баратова раздражает все русское Татьяна СергееваГлава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов был арестован Замоскворецким судом Москвы, пока на два месяца.
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