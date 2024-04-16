«Это было лучшим решением»: Асмус вывезла из России подросшую дочь от Харламова

Актриса рассказала о том, почему уехала из родной страны. Кристина Асмус Социальные сетиКристина Асмус сразу после больницы, куда она попала с признаками переутомления, уехала в Европу на съемки нового проекта.
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