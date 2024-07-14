ВСУ полностью уничтожили жилой дом в Донецке

Жилой дом в Донецке полностью уничтожили вооруженные формирования Украины, 14 июля сообщил представитель СК РФ для РИА «Новости» «Установлено, что в результате обстрела полностью уничтожен частный жилой дом в жилом массиве района, где отсутствует вооружение и военная техника», — заявил следователь.