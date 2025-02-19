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Сенатор США призвал к суровому наказанию для Путина: реакция Госдумы

Сенатор США призвал к суровому наказанию для Путина: реакция Госдумы

Американский сенатор Роджер Уикер предложил пожизненное заключение или казнь для Президента России Владимира Путина, что вызвало резкий ответ депутата Госдумы, настаивающего на уголовной ответственности за такие высказывания по российским законам.

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