«Магнит» выходит на Дальний Восток и покупает лидирующую торговую сеть региона

«Магнит» выходит на Дальний Восток и покупает лидирующую торговую сеть регионаАО «Тандер» (основное операционное дочернее общество «Магнита») заключило с ООО «ДВ Невада» и его владельцами соглашение о приобретении 33,01% долей в уставном капитале «Самбери», а также о предоставлении опциона на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет.
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