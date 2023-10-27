«Магнит» выходит на Дальний Восток и покупает лидирующую торговую сеть региона

«Магнит» выходит на Дальний Восток и покупает лидирующую торговую сеть регионаАО «Тандер» (основное операционное дочернее общество «Магнита») заключило с ООО «ДВ Невада» и его владельцами соглашение о приобретении 33,01% долей в уставном капитале «Самбери», а также о предоставлении опциона на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет.