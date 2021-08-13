В США оценили риски прерывания беременности при вакцинации от COVID Александр АлексеенкоВ связи с серьезной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в мире, вирусологи рекомендуют всем слоям населения пройти процедуру вакцинации.
В США оценили риски прерывания беременности при вакцинации от COVID Александр АлексеенкоВ связи с серьезной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в мире, вирусологи рекомендуют всем слоям населения пройти процедуру вакцинации.
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