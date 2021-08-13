online-buhuchet

151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Вирус, как таковой, так и не выделен в чистом виде. Причем никем в мире, только, наверно, у тех, кто его создал и ест...Суд признал, что ...
  • Влад Владимиров
    В очередной раз залезть в карман к нашим старикам чинушам, по видимому, не зазорно... Ну, правильно, им же нельзя ...Кто может лишитьс...
  • Павел К
    И какой же урод это придумал? Может сразу начать компанию за выдворение из страны всех чурок в их узбекистаны? И да...Сдающих квартиры ...

В США оценили риски прерывания беременности при вакцинации от COVID

В США оценили риски прерывания беременности при вакцинации от COVID

В США оценили риски прерывания беременности при вакцинации от COVID Александр АлексеенкоВ связи с серьезной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в мире, вирусологи рекомендуют всем слоям населения пройти процедуру вакцинации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх