Российский блендер перехватит на месторождениях управление импортной техникой

«Западные санкции посадили нефтегазовый «флот» русских на мель», «Триста газпромовских «флагманов» вышли из подчинения», «Объемы добычи ямальского газа и нефти стремительно сокращаются» — о таких заголовках нынче мечтают многие западные политики.