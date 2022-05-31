Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Российский блендер перехватит на месторождениях управление импортной техникой

Российский блендер перехватит на месторождениях управление импортной техникой

«Западные санкции посадили нефтегазовый «флот» русских на мель», «Триста газпромовских «флагманов» вышли из подчинения», «Объемы добычи ямальского газа и нефти стремительно сокращаются» — о таких заголовках нынче мечтают многие западные политики.

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