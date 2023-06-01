Депутат Чаплин: за продажу урожая дачников возможен штраф

За продажу урожая с собственного огорода в неположенном месте дачников могут оштрафовать. О таком наказании для россиян предупредил депутат Государственной Думы РФ от фракции "Единая Россия", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
За продажу урожая с собственного огорода в неположенном месте дачников могут оштрафовать. О таком наказании для россиян предупредил депутат Государственной Думы РФ от фракции "Единая Россия", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
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