«Связи не решают»: Люся Чеботина рассказала, как достичь успеха

Певица Люся Чеботина считает, что обычные люди могут повлиять на удачность новых треков. Многие песни, попадающие в топы чартов, ненамеренно выбираются слушателями, которые успевают их оценить по достоинству и продвинуть.
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