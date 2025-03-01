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«Связи не решают»: Люся Чеботина рассказала, как достичь успеха

«Связи не решают»: Люся Чеботина рассказала, как достичь успеха

Певица Люся Чеботина считает, что обычные люди могут повлиять на удачность новых треков. Многие песни, попадающие в топы чартов, ненамеренно выбираются слушателями, которые успевают их оценить по достоинству и продвинуть.

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