НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рязанские новости

3 подписчика

РГРЭС восстановила электроснабжение в центре Рязани

РГРЭС восстановила электроснабжение в центре Рязани

Электроснабжение восстановлено на 12 улицах.РГРЭС сообщает о восстановлении электроэнергии в Рязани. В 15:35 подача света возобновлена для потребителей по следующим адресам: улицы Свободы, Щедрина, Введенская, Горького, Ленина, Радищева, Право-Лыбедская, Вознесенская, Садовая, Урицкого, Краснорядская, Почтовая.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым