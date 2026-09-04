РГРЭС восстановила электроснабжение в центре Рязани

Электроснабжение восстановлено на 12 улицах.РГРЭС сообщает о восстановлении электроэнергии в Рязани. В 15:35 подача света возобновлена для потребителей по следующим адресам: улицы Свободы, Щедрина, Введенская, Горького, Ленина, Радищева, Право-Лыбедская, Вознесенская, Садовая, Урицкого, Краснорядская, Почтовая.
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