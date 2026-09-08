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Овощи «борщевого набора» подорожали на 20-38% к августу 2026

Овощи «борщевого набора» подорожали на 20-38% к августу 2026

Больше всего подорожала капуста — на 38%, до 28 рублей за кг. Рост цен вызван сокращением посевных площадей и ростом издержек аграриев из-за дефицита топлива.

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