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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Британский гимнаст Уитлок об отсутствии россиян на Олимпиаде: «Если бы они участвовали, то были бы близки к вершине»

Сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото командного турнира на предыдущей Олимпиаде 2021 года в Токио.

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