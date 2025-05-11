Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заверил президент страны

Иран не намерен создавать ядерное оружие. Тем не менее, полный отказ Тегерана от ядерной программы невозможен, приводится в соцсетях иранского правительства заявление президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана, о чем "Известия".
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