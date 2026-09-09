Власти Татарстана увеличили выплаты семьям с тройней до 100 тыс. руб

В Татарстане изменены меры поддержки многодетных семей: единовременная выплата за рождение тройни увеличена до 100 тысяч рублей, ежемесячное пособие будет равняться детскому прожиточному минимуму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жительницу Еманже...
- Пашинян назвал те...
- ВВ "Такого кошмара н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым