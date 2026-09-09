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Царьград

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Власти Татарстана увеличили выплаты семьям с тройней до 100 тыс. руб

Власти Татарстана увеличили выплаты семьям с тройней до 100 тыс. руб

В Татарстане изменены меры поддержки многодетных семей: единовременная выплата за рождение тройни увеличена до 100 тысяч рублей, ежемесячное пособие будет равняться детскому прожиточному минимуму.

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