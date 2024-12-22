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Он так боялся опозорить СССР, что разрыдался на глазах у легенд! История о великом гении ЦСКА Харламове

Он так боялся опозорить СССР, что разрыдался на глазах у легенд! История о великом гении ЦСКА Харламове

«Непроизвольно потекли слезы».Принято считать, что Валерий Харламов был совершенным хоккеистом. У легенды ЦСКА и сборной СССР было абсолютно все.

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