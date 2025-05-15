Как сделать секундный клей крепче в 2 раза? Простые хитрости для ремонта

Каждый раз начиная ремонт мы ввязываемся в авантюру. И только когда нервы вместе деньгами потрачены, задним умом понимаем — а ведь могли сделать лучше! Ну, почему я не знал этого раньше? Исправляю ситуацию и публикую подборку из 30 самых эффективных хитростей для ремонта.