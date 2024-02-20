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На вооружении ВСУ замечен редкий советский танк «Береза»

На вооружении ВСУ замечен редкий советский танк «Береза»

Редкая модификация советского танка Т-80УД «Береза» была замечена на вооружении украинских боевиков. Видеоролик, на котором запечатлен редкий танк с дизельным двигателем, опубликован на странице «РГ | Русское оружие» во «Вконтакте».

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