Выделены деньги на ремонт клубов в двух селах Уссурийского округа

Завершены публичные слушания по проекту бюджета Уссурийского городского округа на 2024 год. Краевое финансирование направят на ремонт сразу нескольких учреждений — ДК Николо-Львовское и ДК "Юность" села Воздвиженка, малого зала в "Горизонте", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на управление культуры администрации УГО.
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