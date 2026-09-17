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Политнавигатор

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Постельная пропагандистка Зеленского осознала: «Будущего у нас нет. Стратегически Украина проиграла»

Постельная пропагандистка Зеленского осознала: «Будущего у нас нет. Стратегически Украина проиграла»

Украина в обозримой перспективе может прекратить свое существование. Об этом в беседе с видеоблогером Лилией Багировой заявила бывшая любовница и пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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