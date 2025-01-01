Москвичам назвали четыре нестандартных места для посещения в новогодние каникулы

Эксперт Волобуев назвал четыре места для посещения в новогодние каникулы Новогодние каникулы могут запомниться не только новыми впечатлениями от празднования, но и от посещения необычных и непривычных мест, рассказал основатель и генеральный директор сервиса необычных локаций Подмосковья Павел Волобуев.