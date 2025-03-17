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ВС России начали бои за населенный пункт у границы ДНР и Запорожской области

ВС России начали бои за населенный пункт у границы ДНР и Запорожской области

Российские военные начали бои за село Вольное поле в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

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