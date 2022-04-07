Кевин Дюрэнт – об удачной серии против «Никс»: «Мне будет о чем написать в твиттере»

Кевин Дюрэнт – об удачной серии против «Никс»: «Мне будет о чем написать в твиттере»

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт во время пресс-конференции узнал, что не проигрывает в матчах против «Никс» с 2013 года.

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