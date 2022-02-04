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Котировки нефти растут, стоимость барреля WTI впервые с 2014 года перевалила за $90

Котировки нефти растут, стоимость барреля WTI впервые с 2014 года перевалила за $90

Цены на «черное золото» эталонных марок не перестают повышаться в ходе торгов утром в пятницу после вчерашнего скачка накануне.

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