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Два человека подорвались на взрывном устройстве ВСУ в поселке Калиново в ЛНР

Двое мирных жителей подорвались на взрывном устройстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время рыбалки в поселке Калиново в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

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