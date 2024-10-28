Два человека подорвались на взрывном устройстве ВСУ в поселке Калиново в ЛНР

Двое мирных жителей подорвались на взрывном устройстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время рыбалки в поселке Калиново в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале.