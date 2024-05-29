Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    В смысле? Перепродать Эстляндию обратно Швеции? Это ж тоже замороженный актив.Президент Эстонии...
  • Leon Dan
    Кому-то скучно - хотят подтолкнуть к ядерной дубинке? Выжившие потомки-то скажут, кто первый запустил и кто команду д...Пора подумать о д...
  • Василий Лыгин
    Даже систематические занятия физкультурой-это не спорт!  Посещение качалок-это не спорт! А депутаты ГД на другой план...В Госдуме заявили...

Премьер Канады: мы работаем над началом процесса о создании палестинского государства

Премьер Канады: мы работаем над началом процесса о создании палестинского государства

Процесс завершения палестино-израильского конфликта находится в активной фазе разработки. Решение основано на двустороннем признании принципа мирного сосуществования двух государств – Израиля и Палестины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх