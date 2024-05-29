Премьер Канады: мы работаем над началом процесса о создании палестинского государства

Процесс завершения палестино-израильского конфликта находится в активной фазе разработки. Решение основано на двустороннем признании принципа мирного сосуществования двух государств – Израиля и Палестины.
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