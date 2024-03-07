И чтобы случайно в ходе следствия не выйти на самого себя, это все спускается на тормозах

А

Александр

Элита - это стало прозвищем. Правит ворьё. Потому что жизнь не в кабинетах и посланиях, а на местах. Зачем эти министерства и стаи министров, если верховный им не доверяет, и сам идет (или едет на Аурусе) типа в массы? Прокатился и прокатили. Обжался, поселфился. До сути - некогда. Опять Лукашенко ломится. Вот на просторах и простор аульному басмачеству. Уже не скрывается. Кладет. Не власть, а какое-то шоу, круто замешанное на коррупции. Принимаемые законы толкуют судьи, диаспора может «отмазать», в котле правоохранителей так подгорело, что чистить бесполезно. Надо выбрасывать всю посудину. Выходит, миграция не социально-культурный, а разлагающий фактор. Когда же опомнимся? Уже во всю воняет невозвратом.