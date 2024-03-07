"Я вам как человек, отдавший 20 лет органам, скажу так: то, что полицейских, организовавших нелегальную миграцию, задержали (https://t.
И чтобы случайно в ходе следствия не выйти на самого себя, это все спускается на тормозах
Комментарии
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А
Александр
Элита - это стало прозвищем. Правит ворьё. Потому что жизнь не в кабинетах и посланиях, а на местах. Зачем эти министерства и стаи министров, если верховный им не доверяет, и сам идет (или едет на Аурусе) типа в массы? Прокатился и прокатили. Обжался, поселфился. До сути - некогда. Опять Лукашенко ломится. Вот на просторах и простор аульному басмачеству. Уже не скрывается. Кладет. Не власть, а какое-то шоу, круто замешанное на коррупции. Принимаемые законы толкуют судьи, диаспора может «отмазать», в котле правоохранителей так подгорело, что чистить бесполезно. Надо выбрасывать всю посудину. Выходит, миграция не социально-культурный, а разлагающий фактор. Когда же опомнимся? Уже во всю воняет невозвратом.
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45 мин.
Алексей Сафронов
Трагичность обрисованной картины понятна и даже в какой-то мере оптимистична, если наконец-то , хотя бы благодаря насильственному оплодотворению мигрантами наших зажравшихся баб, повысится в России рождаемость!
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27 мин.
Борис Сторублевцев
и кого они нарожают !!!????
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25 мин.
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