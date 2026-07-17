В Москве два таксиста отказались везти 72-летнюю бабушку со сломанной ногой

В центре Москвы сразу два таксиста отказались везти 72-летнюю пенсионерку со сломанной ногой. Пожилая женщина была на костылях и с тяжелыми сумками, о чем сразу предупредила водителей при оформлении заказа.
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