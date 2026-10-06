Ушел из жизни актёр Василий Попов накануне 79-летия

Советский и русский актёр Василий Попов скончался 3 октября 2026 года, не дожив три дня до 79-летия. Попов, игравший в "Атака" и "Охота на лис", работал последние восемь лет в театре Новомосковска в Тульской области.
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