Русская весна

115 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Горшков
    Ничего не оставлять. Это все Россия,политая кровью нашими далекими и близкими предками.Запад создаёт про...
  • Cergei
    Бред человека живущего в свес замкнутом миреРоссия в большой ...
  • сергей зимин
    Поговорили🤣, ну теперь зе уснёт с чувством выполненного долгаБайден и Зеленски...

В Белом доме ответили на вопрос о вступлении Украины в НАТО

В Белом доме ответили на вопрос о вступлении Украины в НАТО

США не могут влиять на решение НАТО о принятии Украины в свои члены, но настаивают, что возможность для этого должна оставаться для тех стран, которые выполняют необходимые условия, сказала на брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх